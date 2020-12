Prognoza pentru început de săptămână Luni, cerul ramane sub același aspect gri, apasator. Soarele rasare la ora 08:00. Temperaturile se mențin ridicate la aceasta perioada. La munte va continua sa ninga. Vantul va bate slab spre moderat, iar pe creste va sufla cu unele intensificari. Posibil ca dimineața pe alocuri sa apara fenomenul de ceața. Soarele va apune la ora 16:46. Temperaturile se vor situa intre 4 și 6 grade. Marți, temperaturile incep sa scada. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Vremea va fi frumoasa și va continua sa se incalzeasca ușor devenind calda pentru ultima decada a lunii septembrie in cea mai parte a țarii, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 și 28 de grade Celsius, iar cele minime, in general intre 5 și 16 grade Celsius. Cerul…

