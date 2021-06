Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni rece, cu maxime de pana la 15 grade, potrivit prognozei speciale pentru București, emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In Capitala, vremea va deveni rece pentru aceasta...

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea va fi in general instabila și se va menține racoroasa in cea mai mare parte a țarii. Cerul va avea innorari temporar accentuate, iar local și temporar, mai ales dupa-amiaza și noaptea se vor semnala averse, insoțite pe alocuri și de descarcari…

- Vremea instabila va afecta, in perioada imediat urmatoare, mai multe zone din țara. Joi dimineața, specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat informarea meteo emisa in cursul zilei precedente. Astfel, s-a anunțat ca in intervalul 13 mai, ora 10:00 – 14 mai, ora 21:00 –…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru marți, 04 mai 2021. Potrivit acestora, vremea va fi racoroasa pentru aceasta data. Mai exact, vremea va fi in general frumoasa, dar racoroasa pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul, mai mult senin…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vremea va deveni inchisa si rece in Bucuresti, iar pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice. De marti, 13 aprilie, ora 16:00 si pana miercuri, ora 10:00, in Capitala, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti…

- Dupa ce pentru ziua de marți s-au anunțat temperaturi placute, vremea pare din nou gata sa schimbe foaia, in Capitala. Ca urmare, e bine sa aveți in vedere prognoza speciala transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 6 aprilie ora 21:00 – 8 aprilie ora 10:00. De marți seara…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o prognoza speciala pentru Bucuresti, potrivit careia in zilele urmatoare va fi frig si vantul va sufla cu rafale de 35 – 40 de kilometri pe ora. Vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Sunt așteptate, de asemenea, ploi, dar și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru zona municipiului București. Avertizarea meteo de vreme deosebit de rece și ninsori este valabila in intervalul 10 martie ora 22.00 - 11 martie ora 8:00.