Prognoza pentru Bucureşti. Maxime termice de 13 grade Celsius în următoarele zile Temperaturi mai ridicate decat este normal, conform prognozei meteo pe urmatoarele zile. Valori maxime de 13 grade Celsius, precipitatii si vant moderat, conform prognozei speciale emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru municipiul Bucuresti. Astfel, in intervalul 19 noiembrie, ora 20:00 – 21 noiembrie, ora 20:00, vor fi innorari si temporar va ploua incepand de sambata noapte. Vantul va sufla in general moderat (viteze de pana la 35 -.40 km/h). Temperaturile maxime vor fi de 11 – 13 grade, iar cele minime de 6 – 8 grade Celsius. Meteorologii au emis sambata o informare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

