Prognoza pe 4 săptămâni - Când se încălzește vremea Vremea se incalzește de saptamana viitoare, cand temperaturile vor ajunge la valori mai mari decat cele specifice pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

