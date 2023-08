Prognoza meteorologica pentru Dobrogea: Vreme caniculara si disconfort termic ridicat in urmatoarele zile Prognoza meteorologica pentru intervalul 18.08.2023 ora 09:00 19.08.2023 ora 09:00, anunta ca vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a Dobrogei, pe alocuri caniculara.Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala ITU va atinge si depasi, local, pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor incadra intre 32 si 36 de grade, mai scazute in zona de coasta pana la 27...31 de grade, iar cele minime se vor situa intre 18 si 24 de grade. Cerul va fi mai mult s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

