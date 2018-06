Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in acest weekend, vremea se mentine deosebit de calda, in mare parte a tarii, pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 32 de grade. In Capitala, sambata seara sunt asteptate ploi de scurta durata si descarcari electrice.

- Cum va fi vremea pe 5 iunie 2018. Vremea va fi in continuare instabila, mai ales in nord-vest și la munte. In Capitala, ne putem aștepta la ploi de scurta durata, dupa-amiaza. Prognoza meteo pentru perioada 4-17 iunie. Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani Cum va fi vremea pe 5 iunie 2018…

- ANM a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata, valabila de duminica, ora 23.00, pana luni, ora 21.00. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in sudul și centrul țarii, precum și in zonele de deal și de munte, transmite Administrația Naționala…

- O vreme relativ calda pentru aceasta perioada va caracteriza urmatoarele doua saptamani (7 – 20 mai), insa probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata ramane ridicata, in special spre finalul acestei saptamani, dar si dupa data de 15 mai, in majoritatea regiunilor, reiese din prognoza de specialitate,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 30 aprilie, prognoza meteo pentru intervalul 30 aprilie – 13 mai. Astfel, meteorologii anunta, pentru urmatoarele doua saptamani, o vreme in general calda, cu valori termice mult mai ridicate decat normalul perioadei pana pe 6 mai, in timp…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii. Specialiștii avertizeaza ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 de kilometri/ora. Atentionarea cod galben de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara. Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 9.00, si expira pe 01 aprilie, la ora 23.00. Incepand de sambata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni, la ora 10.00, o avertizare de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica. Intervalul de valabilitate este luni, 12 martie, ora 16 – miercuri, 14 martie, ora 08.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, temporar,…