Prognoza meteo. Vremea se schimbă radical în București. În weekend sunt așteptate ninsori Dupa cateva zile de vreme mult prea calda pentru normalul perioadei, in Capitala vine gerul. In weekend, vremea va fi inchisa și temporar se vor semnala precipitații slabe in București, anunța meteorologii. Precipitațiile vor fi mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, in dimineața zilei de 08 ianuarie și ploaie in restul zilei de sambata și duminica. Vantul va sufla moderat. Temperatura minima din noaptea de vineri spre sambata va fi de 0…1 grad, in timp ce sambata și sambata spre duminica, temperatura aerului nu se va modifica semnificativ și va avea valori de 2…4 grade, potrivit ANM. The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

