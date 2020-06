PROGNOZA METEO. Vremea nu iese din tipare: cald până la prânz, furtuni violente după amiaza PROGNOZA METEO DUMINICA de instabilitate atmosferica va fi accentuat. In vestul, nordul, centrul, estul, sud-estul țarii și pe arii relativ restranse in rest, vor fi perioade cu innorari, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și pe spații mici vijelii și grindina. Ploile vor avea mai ales caracter torențial, iar cantitațile de apa vor depași 20...25 l/mp și pe arii restrinse 40...60 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 20 și 29 de grade, iar cele minime intre 12 și 20 de grade. BUCUREȘTI Vremea va fi in general instabila. Cerul va fi variabil,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

