Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca saptamana viitoare incepe cu o vreme frumoasa si cu temperaturi care se vor incadra intre 28 si 34 de grade. Insa, de miercuri, vremea se schimba usor si apar ploile cu descarcari electrice in regiunile de Nord, Centru si Vest ale tarii.

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum se schimba vremea in Romania, puteți citi in cele de mai jos."PROGNOZA METEO BANAT In prima saptamana de prognoza vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, astfel ca temperaturile maxime vor depași…

- Meteorologii anunța ca in acest sfarsit de saptamana vremea se mentine instabila, in mare parte a tarii, fiind inregistrate descarcari electrice si chiar grindina. In Capitala si pe litoral vremea va fi frumoasa pana duminica, urmand ca sa se raceasca si sa apara averse.“In urmatoarele zile…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo saptamana 25 -1 iulie. Vremea in urmatoarul interval va fi mai normala termic, chiar ușor mai rece in comparație cu mediile multianuale specifice sfarșitului lunii iunie in prima parte a saptamanii.

- Meteorologii anunta un inceput de saptamana instabil, in care vor fi ploi de scurta durata, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului. Vremea se va mentine insa calda, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius, in special in Capitala.

- Meteorologii ANM au anuntat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea se incalzește puternic in urmatoarele zile, dar intreg intervalul de referința va fi marcat de manifestari specifice instabilitații atmosferice – averse, descarcari electrice. Nu sunt excluse nici noi episoade de grindina.…

- Prognoza meteo pentru saptamana viitoare 20 - 27 mai anunța ca vremea se schimba brusc. Meteorologii anunța ca ploile se mai restrang la inceputul saptamanii, temperaturile cresc ușor, insa aversele insoțite de descarcari electrice revin de la mijloc spre finalul saptamanii.

- CHIȘINAU, 18 mai — Sputnik. Estimarile meteorologilor se modifica de la o zi la alta, iar șansele de precipitații devin tot mai mici. Daca potrivit prognozelor anterioare ar fi trebuit sa mai urmeze câteva zile cu ploi, astazi probabilitatea acestora s-a redusa esențial. Astfel,…