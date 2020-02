Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru vineri, 31 ianuarie. Potrivit acestora vremea va fi inchisa, iar precipitațiile iși vor face simțita prezența in majoritatea teritoriului. De asemenea, meteorologii au emis și un cod galben de vreme severa…

- Iarna loveste Romania. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor, iar ninsoarea, viscol la munte, precipitatiile mixte si poleiul se vor semnala in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat si cum va fi vremea pana pe 3 februarie.

- Prognoza meteo pentru urmatoarele zile anunța ninsori și lapovița incepand din aceasta seara. Potrivit meteorologilor, de Revelion vremea va fi rece și se va depune un strat de zapada in unele regiuni.

- Vremea rea pune stapanire pe toate regiunile, iar la munte se anunta ninsori si viscol, incepand de luni seara. Dupa temperaturi de primavara, vremea intra intr-un proces de racire. Un ciclon peiculos va lovi tara noastra si va aduce iarna in toate regiunile.

- Vremea se incalzeste usor in majoritatea zonelor, insa de sambata se intoarce frigul. La munte sunt anuntate precipitatii mixte, iar in celelalte regiuni, ploi slabe. Vineri, maximele pot atinge chiar si 16…17 grade in vest si in sud-vest.

- Incepand de miercuri noapte, iarna iși intra in drepturi. Vremea se racește considerabil și sunt așteptate primele ninsori. Este o masa de aer rece care vine dinspre vestul Europei și ajunge și in țara noastra, prin sud-estul teritoriului, anunța meteorologii, care au actualizat prognoza meteo ANM.

- In scurt timp ne așteapta o iarna severa, chiar daca vremea de afara pare sa țina cu noi. In urmatoarea perioada, spre sfțrșitul lunii noimbrie vremea se strica treptat. Se anunța o iarna geroasa, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei…

- Vremea se va menține mai calda decât în mod normal pentru aceasta perioada din an, chiar deosebit de calda în sud-estul țarii. Când se va instala iarna în România?