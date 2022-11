Prognoza meteo – Vremea acum și de 1 decembrie. Ce ne așteaptă Prognoza meteo a Romaniei a fost actualizata de catre specialiștii ANM. Aceștia au spus la ce trebuie sa ne așteptam acum, in perioada urmatoare, și de 1 decembrie . Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate fata de normalul perioadei, cel putin la inceputul primei luni de iarna. Totusi, nu vor lipsi ploile la nivel local. „S-a schimbat putin evolutia primei saptamani, de la o saptamana usor mai calda, asa cum aratau informatiile, ieri informarea arata pentru intervalul 28 noiembrie-5 decembrie o vreme apropiata de normalul termic. Important este caracterul deficitar al precipitatiilor”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Vremea va fi in general mai calda in minivacanta de 1 Decembrie, iar temperaturile vor ajunge la 13-14 grade in partea de sud-est a tarii si la 11-12 grade in Capitala, a declarat, miercuri, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

