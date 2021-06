Prognoza meteo: Vreme va fi răcoroasă în Capitală Meteorologii anunța ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in toata țara. Vremea va fi racoroasa in București. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 12.00, in regiunile estice, sud-estice, precum si in zona Carpatilor de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ si se vor acumula 10…20 l/mp si izolat 25 l/mp. „Vantul va prezenta intensificari temporare in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei in general cu viteze de 45…55 km/h si pe alocuri 60…70 km/h”, a transmis ANM. In Bucuresti, vremea va fi racoroasa, iar cerul va avea innorari. „Pe parcursul zilei de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului, in intreaga tara, pana joi la pranz, scrie news.ro. Potrivit meteorologilor, pan joi, la ora 12.00, in regiunile estice, sud-estice, precum si in zona Carpatilor de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ…

- Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului, in intreaga tara, pana joi la pranz. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 12.00, in regiunile estice, sud-estice, precum si in zona Carpatilor de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ si se…

- Interval de valabilitate: 02 iunie, ora 10:00 – 03 iunie, ora 12:00Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantuluiIn intervalul menționat, in regiunile estice, sud-estice, precum și in zona Carpaților de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ și se vor acumula…

- In restul tarii, temperaturile vor fi in crestere usoara, cerul va fi temporar noros si, pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice. In zona montana inalta, la altitudini de peste 1800 m, trecator, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.Vantul…

- Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in nord, centru, est si sud-est, precum si la munte, unde pe arii restranse vor fi averse, in general slabe cantitativ.In estul Munteniei si in Dobrogea, pe alocuri, vor fi posibile descarcari electrice. In nordul Carpatilor Orientali, trecator,…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru municipiul București. In prima zi de Paște, vremea va fi neobișnuit de calda. In noaptea de Inviere insa, se anunța instabilitate atmosferica. Potrivit meteorologilor, in noaptea de sambata spre duminica se vor semnala averse și descarcari electrice. Vantul…

- Meteorologii anunta scaderea temperaturilor in regiunile sudice, ploi slabe si ninsori la munte. Dupa trei zile calduroase, de marti, frigul pune stapanire pe Romania. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie( ANM ) luni, 29 martie, vremea se va raci si in regiunile sudice si sud-estice, astfel…

- Vremea aspra cu frig, ploi si lapovita in Bucuresti va domina in Capitala pana sambata, potrivit unei prognoze speciale difuzate de meteorologi pentru intervalul 17.03.2021 - 20.03.2021. Cine este omul din MS care a uitat sa trimita o hartie și a lasat personalul din centrele de vaccinare neplatit Prognoza…