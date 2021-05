Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi in general instabila si va deveni racoroasa in toata tara. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, la deal si la munte si...

- Potrivit ANM, vremea va fi in general instabila si va deveni racoroasa in toata tara. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, pe parcursul zilei la deal si la munte si local in rest, iar seara si noaptea in jumatatea de sud-est a teritoriului…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta si local in vest si nord-est. Temperaturile maxime ce se vor incadra intre 12...14 grade pe litoral si 23 de grade in Banat. In zonele joase, dimineata pe arii restranse se va semnala ceata.In Capitala, vremea va intra intr-un…

- Miercuri, 28 aprilie, valorile termice diurne vor fi mult mai scazute decat cele normale pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, astfel incat maximele se vor incadra intre 8 si 17 grade. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua, pe arii extinse in jumatatea de sud a tarii si local…

- Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi slabe, mai ales in prima parte a zilei, pe arii restranse in centru si sud-est si izolat in rest. In zonele montane vor fi precipitatii mixte, iar la altitudini foarte mari va ninge. Vantul va sufla in general moderat, cu intensificari la munte, in special pe…

- Nebulozitatea va fi persistenta in jumatatea nordica a tarii, unde va ploua pe arii extinse si in general moderat cantitativ (in jurul a 15 l/mp), in timp ce in sudul teritoriului vor fi innorari temporare si doar izolat ploi slabe.La munte va ninge, va continua sa se depuna strat de zapada, iar la…

- Temperaturile maxime, in crestere fata de cele din ziua anterioara, se vor incadra intre 6 si 15 grade. Cerul va avea unele innorari in zona montana, unde pe spatii mici va fulgui, iar dupa-amiaza si in regiunile centrale, estice si sud-estice unde doar cu totul izolat vor fi posibile, ploi slabe, de…

- Temperaturile vor scadea pana la -8 grade vineri dimineața. Vremea va fi deosebit de rece, valorile pentru temperatura maxima se vor situa in jurul a 4 grade, iar vineri dimineața, cea minima va fi de -8…-6 grade, mai scazuta in zona preorașeneasca. Cerul va fi variabil, mai mult noros in a doua parte…