Prognoza meteo: Vreme instabilă în zilele următoare Meteorologii anunța ploi torentiale, vijelii si grindina. Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea. Jumatate din țara se va afla sub cod portocaliu de ploi abundente și furtuni incepand de joi, de la ora 14.00 și pana vineri, la ora 06.00. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata pana la sfarșitul saptamanii, potrivit prognozei ANM. Astfel, ANM a emis un cod portocaliu de vijelii, gringina și ploi puternice, pentru o mare parte din țara, valabil in perioada 01 iulie, ora 14:00 – 02 iulie, ora 06:00, precum și un cod galben, de instabilitate accentuata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

