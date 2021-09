Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, 13-26 septembrie. In prima saptamana, vremea va fi mai calda decat in mod normal, insa din 17 - 18 septembrie se va raci.

- Meteorologii au anunțat un nou weekend calduros, cu temperaturi ce vor depași 30 de grade Celsius. Temperaturile minime vor ajunge la 8 grade la munte, dar turiștii se pot aștepta la ploi, ceața și vant. SAMBATA. Vremea se va mentine predominant frumoasa si va continua sa se incalzeasca usor. Temperaturile…

- Meteorologii anunța vreme caniculara pana miercuri, 14 iulie, apoi temperaturile mai scad. Vor fi insa ploi pe arii extinse in perioada 15-20 iulie. Dupa 16 iulie temperaturile medii vor fi de 28 de grade Celsius, in Transilvania și 20 de grade la munte. La mare, temperaturile nu vor avea variații semnificative,…

- Meteorologii au prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, in perioada 12 iulie – 9 august. Vor mai fi zile caniculare in urmatoarea perioada, dar și intervale cu ploi și furtuni. In vestul țarii, temperaturile vor urca pana la 35-36 de grade Celsius, și saptamana viitoare, apoi…

- Vremea va fi mai calda decat normalul pentru aceasta perioada din an. Cea mai afectata zona este vestul țarii. Estimarile ANM pentru urmatoarele patru saptamani In saptamana 05-12 iulie, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval, mai ales in extremitatea de vest a țarii.…

- Meteorologii anunța vreme foarte calda pe tot parcursul lunii iulie, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, dar și cu invervale de ploi in unele regiuni ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani, valabile…

- Meteorologii au emis prognoza meteo valabila pentru perioada 28 iunie 11 iulie 2021.Astfel, potrivit ANM, in Dobrogea, temperaturile minime vor creste pana in data de 1 iulie. Apoi, pana la inceputul celei de a doua saptamani, minimele termice vor avea tendinta de scadere.Pana in data de 30 iunie, valorile…

- Instabilitatea meteorologica extrema care a facut prapad in Europa se indreapta spre Romania. Meteorologii avertizeaza ca dupa valul de aer african care a sufocat Romania, furtuni violente vor lovi tara noastra. De sambata, temperaturile incep sa scada usor, insa va fi deosebit de cald.