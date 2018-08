Stiri pe aceeasi tema

- INMH a emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 august. In mare parte din tara se anunta vreme calduroasa, dar sunt si regiuni unde se vor inregistra ploi abundente, insotite de descarcari electrice. Vremea se va mentine calduroasa in special in jumatatea de sud a tarii, unde indicele temperatura-umezeala…

- PROGNOZA METEO DUMINICA IN TARA Vremea se va mentine calduroasa in special in jumatatea de sud a tarii, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Indeosebi dupa-amiaza si noaptea, vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari…

- Prognoza meteo 10-12 august 2018 anunța vreme in general frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 27 și 34 de grade, iar cele minime intre 12 și 22 de grade, mai coborate in zonele depresionare spre 8 grade.…

- Vremea in București va fi instabila duminica noaptea și in urmatoarele zile, pana miercuri. Meteorologii așteapta intensificari ale vantului care se pot transforma ușor in vijelii și ploi torențiale. Și temepraturile vor fi mai scazute chiar și cu 10 grade fața de valorile obișnuite acestei perioade,…

- VREMEA IN BUCURESTI. Incepand din a doua parte a nopții de marți spre miercuri (26/27 iunie) și pana in seara zilei de miercuri (27 iunie), temporar va ploua insemnat cantitativ și se vor acumula cantitați de apa in general de 20...30 l/mp și, izolat, posibil peste 35...40 l/mp. Ploile vor…

- Vremea pe 7 iunie 2018. Meteorologii anunța ca vor fi in continuare condiții de ploaie și intesnificari de sucrta durata. Scad temperaturile in București și vom avea furtuni. Vremea se va menține in general instabila. Vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de…

- PROGNOZA METEO 6 iunie, ORA 21 - 07 iunie, ORA 09. Cerul va avea innorari temporare și se vor semnala averse și descarcari electrice, local in zona de munte și in regiunile sudice și centrale și izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse,…

- PROGNOZA METEO PE TOATA SAPTAMANA. Vremea va deveni calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor situa intre 25 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori in Muntenia și Moldova. Cerul va fi variabil, cu innorari mai accentuate dupa-amiaza și seara in zonele montane, unde pe…