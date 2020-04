Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda in acest sfarșit de saptamana la Cluj, insa se anunța și cateva precipitații.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 21 grade Celsius și 3 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.Sambata, vremea se menține destul de constanta,…

- Vremea incepe sa se incalzeasca vineri, dar dimineata va fi deosebit de rece. Meteorologii anunta maxime cuprinse intre 10 si 18 grade. Si in weekend se anunta temperaturi placute, insa de sambata sunt asteptate ploi si lapovita la munte. De duminica se intoarce frigul.

- Un nou val de aer polar pune stapanire pe Romania. Meteorologii anunta vreme rece in majoritatea regiunilor, incepand de marti, 31 martie. Maximele nu vor mai depasi 10 grade in sud-estul tarii, iar ploile, lapovita si ninsorile se vor semna in mai multe zone ale tarii.

- In județul Alba se vor inregistra la finalul acestei saptamani temperaturi maxime de 16 – 17 grade Celsius in zonele joase și de 8 – 9 grade Celsius la munte. Temperaturile minime vor fi negative in zona montana, unde se vor inregistra vineri -4 grade la Șugag și Arieșeni. Va prezentam prognoza meteo…

- Meteorologii anunța posibile ninsori scurte, la finalul acestei saptamani, in județul Alba. Vineri vremea se incalzește, cu maxime pana la 19-20 de grade Celsius, sambata vor fi ploi scurte, iar duminica va ninge și temperaturile scad considerabil, cu minime sub zero grade. La Arieșeni, minimele vor…

- Vremea continua sa se incalzeaza anormal pentru data din calendar. In urmatoarea luna, conform prognozei meteorologilor sunt asteptate temperaturi neobisnuit de ridicate. Nici de ploi nu vom scapa prea curand, iar la munte se vor semnala trecator lapovite si ninsori.

- Vreme neobisnuit de calda pentru ultima decada a lunii februarie. La mijlocul saptamanii sunt asteptate valori termice de 20 de grade Celsius in sud-estul tarii, insa de joi vremea se strica iar. Ploile si ninsorile apar din nou in Romania, aduse de un ciclon care loveste tara noastra. Conform Administratiei…

- Dupa vremea neobisnuit de calda pentru inceputul lunii februarie, cu temperaturi mai mari cu 10-12 grade Celsius decat ar fi normal din ultimele zile, de marti, 4 februarie, iarna se intoarce. Se va raci, iar precpitatiile, la munte sub forma de lapovita si ninsoare, iar in celelalte regiuni, ploi,…