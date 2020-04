Prognoza meteo. Vor reuși ploile să compenseze deficitul de apă din sol? Vor fi intervale cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, posibil pe suprafețe mici cu aspect de vijelie, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, in zonele montane și submontane, local in Oltenia, in jumatatea de vest a Munteniei și izolat in restul teritoriului. Izolat, cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp și vor fi condiții de grindina. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 și 27 de grade, mai scazute pe litoral, unde se vor situa intre 13 si 16 grade. Minimele termice vor fi cuprinse intre 4… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

