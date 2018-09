Prognoza meteo vineri 31 august: Vremea va fi frumoasa in continuare

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi variabil la senin si doar in primele ore din interval vor mai fi innorari si ploi de scurta durata local in nordul Moldovei si nordul Carpatilor Orientali si cu totul izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile minime se vor…

- Urmatoarele doua saptamani din luna august aduc vreme calda, dar revin și ploile. astfel ca, potrivit prognozei publicate de ANM, in cea mai mare parte a țarii vom avea soare și temperaturi ridicate și doar in anumite intervale vor cadea precipitații.

- Vremea va fi frumoasa, chiar daca prima zi a saptamanii va aduce cateva averse și furtuni. Apoi, treptat, vom avea zile cu mult soare și temperaturi ce ajung pana la 32 de grade Celsius. Ziua libera de Sfanta Maria Mare va fi o zi superba de vara, insa ne putem aștepta și la cateva averse, […]

- Vremea de la acest sfarșit de saptamana nu este unu favorabil pentru vacanța. La noapte Averse in centrul, sudul si sud-estul tarii, iar in a doua parte a noptii in regiunile vestice. In...

- Vremea va fi racoroasa in aceasta saptamana, cu temperaturi minime ce pot ajunge pana la 8 grade Celsius și cu maxime ce nu vor depași 28 grade Celsius. Ne așteapta din nou zile cu averse și furtuni puternice in tot județul. Abia spre sfarșitul saptamanii, incepand de duminica, vremea pare ca iși revine…

- Vremea se va mentine calda dar instabila. Vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului in regiunile intracarpatice si in zonele de deal si...

- Vremea isi va mentine caracterul instabil in urmatoarele doua zile. Temperatura maxima va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minima de 9 grade, potrivit prognozei ANM. Vremea va fi in general instabila. Indeosebi sambata dupa-amiaza si seara temporar innorarile vor fi accentuate si vor fi averse, descarcari…

- Vremea se va incalzi ușor și treptat in urmatoarele zile, astfel ca pe 8 și 9 iunie valorile termice maxime vor atinge din nou, in medie, 30-31 de grade. In timpul nopților, media minimelor a fi cuprinsa intre 15 și 17 grade. Incepand din 10 iunie, temperaturile diurne vor fi apropiate de cele normale…