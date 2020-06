Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește din nou la sfarșitul acestei saptamani, in județul Alba. Sunt anunțate și cateva ploi și furtuni, duminica. Temperaturile maxime scad pana la valori de 15-16 grade in zonele mai joase și 6-11 grade la munte, vineri. La altitudini mai mari, valorile minime vor fi negative. Se mai incalzește…

- Vremea se anunța cu ploi și furtuni la finalul acestei saptamani in județul Alba. Vor fi maxime de peste 20 de grade Celsius, ușor mai racoros, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 8 grade la Oașa și 12 grade la Arieșeni. Sunt posibile ploi in fiecare zi din acest weekend, aproape in toate…

- Vremea continua sa se incalzeasca sambata in majoritatea regiunilor, insa spre seara in regiunile nordice se vor semnala precipitatii. Meteorologii anunta maxime neorbisnuit de ridicate pentru data din calendar. Duminica se va raci usor si va ploua pe arii restranse. Saptamana viitoare incepe cu vreme…

- Vremea rece se mentine in urmatoarele zile, iar din 26 aprilie se intorc ploile. Dupa valul de aer polar, meteorologii anunta saptamana viitoare inca un episod de vreme rea. Pana pe 3 mai, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vom avea parte de temperaturi oscilante in toate…

- Temperaturile sunt in scadere la finalul acestei saptamani, in județul Alba și sunt anunțate cateva ploi. Dupa maximele de 20-21 de grade de joi, vremea se mai racește, iar duminica vor fi doar 10 grade Celsius. Vineri, este posibil sa ploua, atat in zonele mai joase, cate și la munte. Minimele vor…

- In acest weekend, maximele termice vor fi peste media acestei perioade, in special in zonele sudice și estice.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților USR la Consiliul General al Capitalei, se prezinta ca 'Mica Sirena, cam oligofrena' Va ploua, ziua…

- Prognoza vremii pentru weekend, 7 – 8 si 9 Martie 2020. Vremea in Moldova va fi calda, sambata, apoi se va apropia de normalul termic pentru aceasta perioada. Cerul va fi noros sambata si duminica, cand, pe spatii extinse va ploua si sub forma de aversa, iar la munte, va ninge. Izolat, vor fi posibile…

- Prognoza meteo, 7 și 8 martie 2020. In acest weekend, temperaturile vor inregistra scaderi semnificative. Ploile vor pune stapanire pe majoritatea regiunilor. Unde va ninge in urmatoarele zile?