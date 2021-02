Prognoza meteo: Vin ninsorile în toată țara Meteorologii anunța ca 16 județe din vestul și nord-vestul țarii sunt sub alerta meteo de vreme severa pana la ora 12:00. Incepand cu ora 12:00, joi, vremea devine geroasa in toata Romania și se anunța rafale de vant de 120 km/h la munte. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a emis noi alerte meteo de vreme severa. Un Cod galben este in vigoare pana joi ora 12:00 și anunța, in Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și in vestul Carpaților Meridionali, precipitații predominant sub forma de ploaie, moderate cantitativ, astfel ca se vor acumula cantitați de apa de 20…25 l/mp,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

