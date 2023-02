Prognoza meteo. Val de aer tropical, în plină iarnă. Temperaturi de 18 grade Un val de aer tropical traverseaza țara boastra. Temperaturile vor urca la 18 grade, in mai multe regiuni. Totuși, nu scapam de frig și ninsori. „Va fi tot mai cald zilele urmatoare! Așteptam maxime cuprinse intre intre 3 și 13 grade Celsius, apoi vineri și sambata este posibil ca in partea de sud a țarii temperaturile sa ajunga spre 16 sau chiar 18 grade Celsius. Asta inseamna o vreme calda pentru aceasta perioada. Vor crește și temperaturile din cursul nopților. Vor fi tot mai multe valori pozitive noaptea ceea ce inseamna mai ridicate decat ar fi normal. De exemplu, noaptea de vineri spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

