- Dupa zile cu maxime de 22 de grade, vremea se mai incalzeste, dar in peisaj revin ploile, aduse de un ciclon periculos care loveste Romania. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pana pe data de 8 iulie. Se anunta o vreme racoroasa la inceputul perioadei de prognoza, urmand…

- Vremea din 22 iunie se anunța extrem de instabila in aproape toata Romania. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi si furtuni, vijelii și grindina pe durata zilei de vineri.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, alerta maxima, Cod Rosu, pentru judetul Galati, pana la limita cu judetul Tulcea, valabil intre orele 22.45 pana la miezul noptii.Potrivit ANM in zona precizata aversele torentiale au cumulat 50...60 l mp, dar din datele radar, la orele…

- Vremea se strica la sfarșit de saptamana in toata Transilvania, anunța specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie, care au emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și ploi insemnate. Primele valuri de ploi au intrat in Romania dinspre Ungaria sambata la amiaza și afecteaza…

- Vine o vara torida, cu seceta care va parjoli pamantul in sud-estul tarii si cu precipitatii slabe. Furtunile violente nu vor lipsi din peisaj. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru vara anului 2018.

- Vreme deosebit de calda pentru urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor, dar cu episoade de furtuni periculoase, in special in primele zile din luna iunie, reiese din prognoza de specialitate, valabila pana pe 10 iunie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea ramane calda in urmatoarele doua saptamani, dar ploile vor lovi aproape toata tara. Pana pe 27 mai, temperaturile vor fi ridicate, insa prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM) anunta ploi in fiecare zi pana pe 27 mai.

- Vremea va fi usor instabila pana pe 19 mai, dar se va mentine preponderent calda, cu maxime de pana la 22 de grade. Vremea se va incalzi incepand cu data de 20 mai, pana la sfarsitul lunii temperaturile maxime ajungand la 26 de grade Celsius. Informatiile au fost transmise de Administratia Nationala…