- Meteorologii au prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Dupa cateva zile mai racoroase, in aceasta saptamana, vremea se incalzește din nou, astfel incat, pana la finalul lunii iulie, temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei, insa doar in unele zone din țara. In județul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza valabila pentru perioada 22 iunie - 5 iulie. Meteorologii anunta ca valorile diurne vor creste treptat de la 24...25 de grade in medie, in primele zile ale intervalului (in 22, 23 si 24 iunie), spre 30 de grade in medie, in zilele de 29 si 30…

- Vreme capricioasa in urmatoarele doua saptamani. Meteorologii au anuntat ca pana la sfarsitul lunii iunie se va ajunge la 30 de grade in sudul tarii, insa cu multe zile de instabilitate atmosferica. Din 2 iulie, vremea se va raci, iar noaptea se vor inregistra 14 - 16 grade.

- Vremea cu ploi, furtuni si grindina nu este neobisnuita in aceasta perioada, pentru ca ne aflam in sezonul fenomenelor severe in Europa, a declarat la Digi24 Bogdan Antonescu, expert in fenomene extreme. In urmatoarele zile va ploua si vor fi vijelii in mai multe zone din tara, iar instabilitatea atmosferica…

- Inceputul verii aduce vreme neobisnuita: frig, furtunuri puternice si ploi torentiale. Meteorologii anunta pentru urmatoarele zile temperaturi sub normalul datei din calendar si instabilitate atmosferica. La altitudini mari vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.

- Meteorologii anunta vreme deosebit de calda in urmatoarele zile, cu maxime peste normalul perioadei. Duminica sunt asteptate in sudul tarii temperaturi de 27 de grade, in timp ce luni, 11 mai, se anunta 30 de grade. Vremea frumoasa va tine pana marti, 12 mai, cand ploile se vor intoarce si se va raci…

- Meteorologii anunta ploi, vijelii si temperaturi mai scazute cu aproximativ 10 grade in toata tara. Intreaga saptamana va fi marcata de instabilitate atmosferica accentuata, fenomenele extreme fiind provocate de un ciclon care loveste Romania.

- Vremea continua sa se incalzeasca in majoritatea regiunilor, fiind asteptate valori neobisnuite pentru data din calendar, insa de miercuri seara isi fac aparitia precipitatiile. Meteorologii anunta ca dupa data de 2 mai, vremea sa se raceasca.