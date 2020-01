Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 2 si 12 grade, cu cele mai ridicate valori in zona deluroasa a Olteniei si Munteniei, iar cele minime, intre -9 si 1 grad, mai scazute in depresiuni, pana in jurul valorii de -11 grade, dar si mai ridicate pe litoral, pana la 2...3 grade. Dimineata…

- Temperatura aerului va marca o creștere, mai ales in cursul nopții. Cerul va fi noros in cea mai mare parte a intervalului. Trecator, se vor semnala precipitații mixte in zonele joase de relief și predominant sub forma de ninsoare la munte. Izolat se va produce polei. Vantul va sufla slab la moderat,…

- Specialiștii Sever Weather au anunțat ce se va intampla la mijlocul lunii noiembrie, dupa temperaturile ridicate. De ce vreme vom avea parte in aceasta saptamana? Ce se intampla la mijlocul lunii noiembrie, dupa temperaturi ridicate? Conform prognozei realizate de severe-weather.eu, ne vom infrunta…

- Vremea va fi deosebit de calda miercuri, cu valori termice cu aproximativ 8 grade peste normalul perioadei. Prognoza meteo pentru 6 noiembrie anunța temperaturi maxime de pana la 26 de grade in sudul Munteniei. In sud-vestul, vestul, centrul și in nordul țarii, precum și la deal și la munte, cerul va…

- Nu scapam de frigul patrunzator nici joi. Racirea vremii se va resimti in toata tara. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 13 grade, iar cele minime, in general, intre -3 si 7 grade. In zona montana, precipitatiile se va depune strat de zapada.

- Vom avea parte de vreme ca intr-o zi de vara, sambata, 19 octombrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada, in special in regiunile intracarpatice unde sunt anunțate chiar și 28 de grade. Vremea in București se anunța a fi la fel de frumoasa - o zi cu cer senin și…

- Marți, 15 octombrie 2019, vremea va fi frumoasa și calda. Temperaturile maxime pot atinge 28 de grade. Potrivit meteorologilor, in est și in sud-est va fi ceața densa dimineața, insa vremea va fi frumoasa și calda. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 și 28 de grade Celsius. Cele mai ridicate…

- Vremea va fi predominant frumoasa si se va incalzi usor, astfel ca valorile termice vor fi apropiate si local chiar peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta, iar trecator si izolat si in regiunile…