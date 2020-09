Stiri pe aceeasi tema

- Valorile termice vor fi mai ridicate in urmatoarele trei saptamani decat cele specifice perioadei, la nivelul intregii tari. Cantitatile de precipitatii vor fi, in general, deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de normal catre mijlocul lunii octombrie, releva prognoza de specialitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 7 – 14 septembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva usor mai accentuata in sud-vest.…

- Valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in aproape toate zonele tarii, usor peste medie in regiunile sudice, iar cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de normal catre finele lunii august, releva prognoza de specialitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada iar precipitatiile se anunta excedentare in saptamana 17 – 24 august. Saptamana 10 – 17 august…

- Temperaturile vor depași 30 de grade in urmatoarele doua saptamani, cu excepția zilei de 5 august, cand vremea va fi racoroasa. Sunt posibile ploi aproape in fiecare zi, potrivit prognozei pe doua saptamani publicate luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat In primele doua zile vremea…