Prognoza meteo: Temperaturi mai mari de la o zi la alta. Meteorologii spun că miercuri vor fi 39 de grade Celsius Vremea ramane instabila, spun meteorologii. Dupa cateva zile cu furtuni, revine canicula și temperaturile cresc din nou pana la 39 de grade Celsius. In zilele urmatoare, valul de caldura se va intensifica și se va extinde. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade, iar aerul va deveni irespirabil. In urmatoarele doua zile, dupa-amiaza și seara vor fi ploi de vara, la munte, in nord și est, apoi, de joi, furtunile vor cuprinde regiunile vestice, nordice și centrale. In București, vremea va fi foarte calda, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați. Maxima va atinge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

