Prognoza meteo: Temperaturi greu de suportat în următoarele zile Meteorologii anunța ca pana miercuri va fi canicula in sudul țarii, unde temperaturile vor atinge maxime de 38 de grade Celsius și au emis, duminica, o avertizare cod galben de disconfort termic ridicat. In sud-vestul și sudul țarii disconfortul termic va fi ridicat și local va fi canicula de luni, ora 10.00 pana miercuri, ora 22.00. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 34 și 38 de grade. Pe alocuri temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade. In cursul zilei de duminica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

