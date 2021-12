Prognoza meteo: Se anunță precipitaţii în cea mai mare parte a ţării Meteorologii anunta precipitatii in cea mai mare parte a tari, iar de duminica, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare. Vantul va sufla cu putere, iar in zonele inalte va ajunge la 90 de kilometri la ora. ANM a emis, vineri, o informare de vreme rea, valabila de duminica, de la ora 14.00, pana luni dupa-amiaza. ”Temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii. In cursul dupa-amiezii de sambata (11 decembrie) va ploua mai ales in regiunile sudice, iar in noaptea de sambata spre duminica (11/12 decembrie) si in restul teritoriului. La munte vor fi precipitatii mixte, dar treptat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

