Prognoza meteo: Se anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară In mai multe zone din țara – in sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei – va ploua, iar de luni noapte la munte va ninge și se va depune strat de zapada, conform meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului in zona montana inalta, de luni, de la ora 16.00 și pana marți, la ora 20.00. Conform meteorologilor, temporar va ploua, in general moderat cantitativ in sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei, unde cantitațile de apa vor depași local 15-20 l/mp și izolat 25-35 l/mp.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

