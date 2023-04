Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa fie ploioasa in Bucuresti, pana joi seara, iar valorile termice nu vor trece de 18 grade pe timpul zilei, respectiv de 9 grade, pe durata noptilor, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Prognoza meteo, 17 aprilie 2023,perioade cu innorari accentuate, averse și descarcari electrice in majoritatea zonelor țarii The post Prognoza meteo, 17 aprilie 2023,perioade cu innorari accentuate, averse și descarcari electrice in majoritatea zonelor țarii first appeared on Partener TV .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo speciala pentru București. Conform acesteia cerul va avea innorari și vor fi perioade cu averse și descarcari electrice.

- Prognoza meteo pentru joi, 6 aprilie 2023, vremea va fi deosebit de rece pentru prima decada a lunii aprilie, indeosebi in jumatatea de nord a tarii. Nebulozitatea va fi persistenta si se vor semnala precipitații (izolat 10…15 l/mp) predominant sub forma de ninsoare si cu depunere de strat de zapada…

- Dambovițenii au scapat puțin de temperaturile sub zero grade, insa urmeaza cateva zile cu ploi insemnate cantitativ. Pentru astazi, deși va fi soare, precipitațiile apar inca de la primele ore ale zilei. Vantul se menține puternic, atingand chiar și 40km/h la rafala, iar termometrele vor indica o…

- Prognoza meteo pentru ziua de sambata, 11 martie 2023,COD GALBEN in toata țara, va ploua in majoritatea regiunilor, iar in sud-est izolat vor fi posibile The post Prognoza meteo pentru ziua de sambata, 11 martie 2023,COD GALBEN in toata țara first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo pentru luni, 30 ianuarie 2023, temperaturile sunt apropiate de specificul lunii ianuarie. Cerul va fi unul temporar noros și ninsorile vor aparea, in mod special seara, in Transilvania, Maramureș, Crișana, la munte și in anumite zone din Banat, Muntenia și Dobrogea, dar nu sunt excluse…

- Prognoza meteo, 28 ianuarie 2023, Targoviște, maxima 1 grade Celsius, precipitații 90%, vezi și in țara The post Prognoza meteo, 28 ianuarie 2023, Targoviște, maxima 1 grade Celsius, precipitații 90%, vezi și in țara first appeared on Partener TV .