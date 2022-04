Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar cuprinde Europa, anunța specialiștii. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo cod galben și cod portocaliu de vant. Europa va fi acoperita de un val de aer polar. Vremea se va raci brusc, iar meteorologii spun ca, in unele zone, va fi vant puternic, cantitați insemnate de apa…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 28 martie – 10 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca vremea calda din perioada 28 martie – 1 aprilie se va caracteriza printr-o medie regionala a maximelor termice cuprinsa intre 17 si 20 de grade si a minimelor in crestere…

- Meteorologii anunța ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile țarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru prima parte a primaverii. Saptamana 21- 28 martie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile.…

- Meteorologii anunta ninsori in toata tara incepand de duminica si pana marti, ora 20:00. De asemenea, vremea continua sa se raceasca, iar in a doua jumatate a saptamanii vremea va fi deosebit de rece. Incepand de duminica de la ora 14:00 si pana marti, ora 20:00, indeosebi in sudul, centrul si estul…

- Vremea nu va prezenta modificari majore. Noaptea izolat vor continua sa cada precipitații slabe, predominant sub forma de lapovița. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș. Ziua fara precipitații esențiale. Vântul va sufla din nord-vest slab la moderat. Regimul termic va…

- Vremea se racește in București, miercuri, dar va fi in continuare mai cald decat in mod normal. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 11 grade, iar cea minima va fi de 3...4 grade.

- Meteorologii au anunțat vijelii in toata țara și vreme rece in prima zi a sapttamanii. Vantul se va intensifica la munte, in special pe creste, unde rafalele vor depași 70...80 km/h, iar spre dimineața, local și in sud-vest, sud-est și centru, in general cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile minime…

- Meteorologii anunța o ușoara incalzirea a vremii in majoritatea teritoriilor țarii. Valorile termice inregistrate astazi vor depași temperaturile medii anuale specifice pentru aceasta perioada.