Prognoza meteo pentru weekendul 8 – 10 octombrie: Vremea se răcește In urmatoarele zile, temperaturile vor fi din ce in ce mai reci pe teritoriul Romaniei. Meteorologii anunța ca in anumite regiuni ale țarii la ninge. In zonele montane sunt așteptate deja ninsori, iar temperaturile vor fi mai scazute fața de normalul perioadei. Cerul va fi predominant noros in cursul weekendului, iar vantul va sufla slab, pana la moderat. Vremea va continua sa se raceasca in cursul zilei de vineri. IN jumatatea de sub a țarii se vor semnala precipitații sub forma de ploaie. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri se vor semnala precipitații mixte, dar și intensificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

