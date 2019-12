Stiri pe aceeasi tema

- Anomalii termice de la o zi la alta. Vremea neobisnuit de cald ne suprinde si in urmatoarele zile. Sambata, in sudul tarii, maximele vor atinge 16 grade, ca intr-o zi de primavara. Iarna adevarata este la munte, unde sunt asteptate in continuare lapovite si ninsori.

- Prognoza meteo 23 noiembrie. Weekendul vine cu iarna! Anotimpul rece se instaleaza usor-usor, pe teriotoriul Romaniei, incepand de sambata, 23 noiembrie. Temperaturi cu minus in majoritatea regiunilor tarii, fulgi de nea si averse de ploaie, in aceasta zi!

- Specialiștii Sever Weather au anunțat ce se va intampla la mijlocul lunii noiembrie, dupa temperaturile ridicate. De ce vreme vom avea parte in aceasta saptamana? Ce se intampla la mijlocul lunii noiembrie, dupa temperaturi ridicate? Conform prognozei realizate de severe-weather.eu, ne vom infrunta…

- Temperaturi deosebit de mari pentru mijloc de noiembrie, in județul Alba, saptamana viitoare. Sunt anunțate maxime de 20 de grade și vreme cu soare și nori. Va ploua miercuri, cand va fi și cel mai cald și probabil și joi. La munte, valorile maxime vor fi de 10 grade la Oașa și 13 grade la […] Citește…

- Meteorologii vin cu vești bune pentru acest weekend. Vor temperaturi placute pentru cei care-si mai doresc o plimbare la sfarsit de saptamana, dar atentie mare dimineata la un fenomen periculos pentru soferi.

- PROGNOZA METEO. Sfarsitul de saptamana aduce vreme calda, cu temperaturi specifice verii. De luni, vremea se va raci accentuat. PROGNOZA METEO JOI IN TARA In estul Munteniei, Dobrogea și in zonele joase din Moldova, in cea mai mare parte a intervalului va fi ceața sau nebulozitate stratiforma și izolat…

- PROGNOZA METEO. Vremea se schimba radical in urmatoarea perioada in cea mai mare parte a țarii. PROGNOZA METEO. „Vremea se schimba in bine pentru o parte a populației, pentru aceia care doresc sa faca excursii in weekend. Vremea va deveni in general frumoasa, iar temperaturile…

- Joi, vremea va fi in general instabila și temporar va ploua in toate regiunile. Abia de vineri, timpul va deveni frumos, anunța Romania Tv.PROGNOZA METEO JOI IN TARAVremea va fi in general instabila. Ziua cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua in toate regiunile. Ploile…