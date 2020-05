Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rece si cu ploi slabe ne da batai de cap si vineri. Temperaturi scazute, ma mici decat normalul perioadei se vor inregistra in toati tara. Meteorologii vin insa cu veste bune: de sambata incepe sa se incalzeasca, fiind asteptate maxime de 25 de grade. Duminica se anunta a fi o zi de vara autentica:…

- Dupa cateva zile de frig, vremea se va incalzi simțitor. Pentru saptamana viitoare meteorologii anunța temperaturi de pana la 30 de grade Celsius in sudul țarii.Maine vom avea parte de cer noros, temperatura aerului ziua va oscila intre 13 și 18 grade.

- De astazi, vremea se raceste simtitor. Meteorologii prognozeaza pentru ziua de miercuri si joi temperaturi de cel mult 15 grade Celsius. Cerul va fi noros si vor cadea ploi în toata tara. În urmatoarele zile, maximele vor oscila între patru si 16 grade. Potrivit Serviciului…

- Suntem la inceput de luna, ultima din sezonul de primavara, insa meteorologii anunța pentru aceasta perioada și soare, dar și ploi, insoțite de descarcari electrice și minime de pana la doua grade Celsius.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda in acest sfarșit de saptamana la Cluj, insa se anunța și cateva precipitații.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 21 grade Celsius și 3 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.Sambata, vremea se menține destul de constanta,…

- Meteorologii anunța posibile ninsori scurte, la finalul acestei saptamani, in județul Alba. Vineri vremea se incalzește, cu maxime pana la 19-20 de grade Celsius, sambata vor fi ploi scurte, iar duminica va ninge și temperaturile scad considerabil, cu minime sub zero grade. La Arieșeni, minimele vor…

- Vremea va fi calda pentru aceasta perioada, chiar deosebit de calda in regiunile sudice si estice. Meteorologii anunța temperaturi ce vor depași 21 de grade Celsius. Ne așteapta zile de primavara veritabila.

- Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani. Vor fi cateva ninsori la altitudini mai mari, vineri, apoi se mai insenineaza. La altitudini mai joase, maximele vor fi de 8-9 grade vineri și sambata și duminica vor urca pana la valori de 12 grade Celsius. Va prezentam condiții meteo in localitați…