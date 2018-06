Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 4 iunie: Vremea in mare parte instabila cu precadere in sudul și centrul țarii, precum și in zonele de deal și de munte. In special in cursul zilei, innorarile vor fi temporar accentuate și se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor…

- Prognoza meteo. Vremea se racorește ușor, insa ramane in continuare calda pentru aceasta perioada. Cu toate acestea, in jumatatea sud-vestica a țarii, sunt așteptate ploi de vara, cu vijelii și grindina. Prognoza meteo. Luni, vremea se racorește ușor, dar temperaturile raman in continuare destul de…

- Deși suntem in luna mai, astazi va fi o adevarata zi de vara! Potrivit specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie vor fi temperaturi peste media perioadei in țara noastra. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte caldura mare, pe de alta, ploi torențiale și descarcari electrice.…

- Prognoza meteo 26 aprilie. Vremea se anunța in continuare calda și frumoasa, dar devine instabila in mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales dupa-amiaza, in jumatatea de nord a tarii…

- PROGNOZA METEO ANM. Vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta data, dar va deveni in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales joi dupa-amiaza. Ploile vor avea si caracter…

- Prognoza meteo 5 aprilie. Vremea va fi calda in toata tara. Cerul va fi doar temporar noros, dar vor fi condiții de ploaie. Vantul va sufla slab pana la moderat. Prognoza meteo 5 aprilie. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe crestele montane și in estul țarii. Temperaturile sunt…

- Prognoza meteo 28 martie. Nici marți nu se incalzește. Vremea va fi rece pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 12 grade, cu cele mai ridicate valori in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse intre -3 si 5 grade. Prognoza meteo 28 martie. Cerul va fi mai mult noros in…

- Prognoza meteo 15 martie. Nu scapam nici azi de ploi! Vremea ramane capricioasa in urmatoarea perioada. Vor fi precipitații semnificative și, treptat, temperaturile vor scadea. Valorile termice diurne din 15 martie vor fi mai scazute decat cele din ziua anterioara, in special in jumatatea nordica a…