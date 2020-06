PROGNOZA METEO pentru următoarele zile. Ploi, căderi de grindină şi vijelii PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In vestul și sud-vestul țarii gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat și se va manifesta prin innorari, averse, descarcari electrice, vijelii și posibil grindina. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitațile de apa vor depași izolat 15 l/mp. In restul teritoriului cerul va fi variabil, cu fenomene specifice instabilitații atmosferice doar pe spații restranse. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 10 și 20 de grade. Pe suprafețe mici vor fi condiții de ceața. VREMEA IN BUCUREȘTI. Cerul va avea unele innorari, iar probabilitatea pentru… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

