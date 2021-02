Prognoza meteo pentru următoarele zile: averse slabe și temperaturi în creștere Meteorologii prognozeaza pentru zona Capitalei o vreme schimbatoare pe parcursul urmatoarelor trei zile, caracterizata in general de nebulozitate joasa persistenta, averse slabe si temperaturi maxime medii in crestere, arata prognoza publicata, duminica, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei de specialitate, pana luni, la ora 8:00, in Bucuresti, vremea va fi inchisa, cu burnita si ceata. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura aerului nu va avea variatii semnificative pe tot parcursul intervalului si va oscila in jurul a 2 – 3 grade Celsius. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

