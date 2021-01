Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor fi peste cele normale in doua saptamani din patru. Vor cadea si precipitatii, iar in sudul, sud-estul, vestul și nord-vestul țarii vor fi in exces, potrivit Mediafax.

- Temperaturile se vor mentine in general peste mediile normale ale perioadei in urmatoarele patru saptamani. Totodata, regimul pluviometric va fi excedentar in toata țara, conform estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie din prima prognoza meteo din 2021. Saptamana 04.01.2021 – 11.01.2021…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a lansat prognoza meteo pe urmatoarele patru saptamani. Vremea in saptamana 28.12.2020 – 04.01.2021 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile, cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in cele…

- Meteorologii au emis, marți, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Temperaturile de Craciun și de Revelion par sa fie mai ridicate decat de obicei, noteaza Mediafax. In perioada 7 – 14 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in toate regiunile,…

- Meteorologii au publicat estimarile pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 9 – 16 noiembrie Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada in toate regiunile, dar mai ales in cele estice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii țari, dar mai…

- In urmatoarele patru saptamani meteorologii anunța temperaturi normale pentru aceasta perioada. Conform specialiștilor, vom avea parte de ploi puține, mai ales in primele doua saptamani ale lunii noiembrie. Saptamana 2 – 9 noiembrie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta…

- Vremea se va incalzi pe parcursul acestei saptamani in aproape toata tara, insa din 24 octombrie revin ploile iar temperaturile vor scadea, arata prognoza ANM, valabila pentru perioada 19 octombrie - 1 noiembrie. In Banat, vremea se anunta racoroasa la inceputul intervalului, cand se vor inregistra…

ANM a emis prognoza valabila pana la jumatatea lunii noiembrie. Temperaturile medii ale aerului se vor situa in general in jurul celor normale pentru aceasta perioada, la nivelul intregii...