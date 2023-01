Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prima prognoza meteo din acest an, valabila pentru perioada 2-15 ianuarie 2023. Meteorologii au anuntat ca valorile termice, cu mici variatii de la o zi la alta, vor fi in scadere in prima saptamana de prognoza, pana la medii ale maximelor de 4...6 grade…

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa a vremii zilele urmatoare. Potrivit acestora, ziua de Craciun, din punct de vedere termic, va fi asemanatoare unei zile de Paște. Nici in ianuarie veștile nu sunt prea bune pentru cei care iubesc iarna. Și asta deoarece, potrivit ANM, temperaturile vor fi…

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa a vremii zilele urmatoare. Potrivit acestora, ziua de Craciun, din punct de vedere termic, va fi asemanatoare unei zile de primavara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru intervalul 26 decembrie 2022 – 23 ianuarie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Meteorologii anunța ca de Craciun, la munte, temperaturile vor fi mai ridicate decat media acestei perioade. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile centrale,…

- Meteorologii anunța temperaturi neobișnuite in Romania, in urmatoarea perioada. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in toate regiunile, dar mai ales in cele sud-vestice, vestice, nord-vestice…

- Temperaturile scad la inceputul lunii decembrie și se vor situa sub 10 grade in timpul zilei, in vreme ce noaptea vor scadea sub nivelul inghețului, potrivit anunțului facut de meteorologi. Prognoza meteo pentru saptamana 21.11.2022 – 28.11.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea simțitor in Romania. Saptamana 21.11.2022 – 28.11.2022 Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborate decat cele normale pentru acest interval, in nord-est, dar și mai ridicate in regiunile vestice și centrale, iar in rest valorile termice vor…

- Meteorologii anunța temperaturi normale pentru urmatoarele 4 saptamani. In primele zile din decembrie vremea se poate raci, dar valorile termice raman specifice primelor zile de iarna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…