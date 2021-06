Stiri pe aceeasi tema

- Banat Vremea va deveni caniculara in perioada 22 – 25 iunie, cand media valorilor maxime se va situa intre 35 și 38 de grade, iar minimele se vor situa in jurul valorii de 20 de grade. Ulterior sunt prognozate maxime care la nivelul regiunii vor fi in medie de 32…34 de grade, posibil ușor mai […]

- Meteorologii anunța ca in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului, sambata, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi torențiale. A fost emis cod galben. Potrivit…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi puternice, valabil din aceasta dupa-amiaza pana vineri dimineața, pentru vestul țarii și zona de munte. In partea centrala a Romaniei va fi cod galben de instabilitate atmosferica.

- Meteorologii au anunțat ca se strica vremea și au instituit doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și de intensificari susținute ale vantului. Acestea sunt valabile pana marți. Meteorologii au redactat doua coduri galbene. Primul intra in vigoare la ora 15.00 și…

- Meteorologii anunța vreme calda in primele zile ale prognozei pe urmatoarele doua saptamani, apoi o racire pe 13-14 mai, dupa care se va incalzi, temperaturile ajungand chiar și la 25 de...

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 12-25 aprilie. ANM anunta ca in intervalul 12 -15 aprilie vremea se va raci treptat, asa incat valorile termice vor ajunge mult mai scazute decat cele normale in a doua decada a lunii aprilie, cu medii ale maximelor de 7...8 grade si ale minimelor…

- Temperaturile se vor mentine normale perioadei in urmatoarele patru saptamani, cu excepția saptamanii 26 aprilie – 3 mai, cand va fi mai frig. Va ploua mult in saptamana 19 – 26 aprilie in vestul țarii. Saptamana 12 – 19 aprilie Valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani, in perioada 5 aprilie - 3 mai, incluzand și zilele de Paști. Potrivit estimarilor, temperaturile vor fi mai scazute decat cele specifice perioadei pana in 12 aprilie, iar ploile vor fi puține. In urmatoarele trei saptamani, vremea…