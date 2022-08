Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile scad și cu 10 grade în în primele zile de toamnă Meteorologii ANM estimeaza ca in perioada 1-6 septembrie vremea se va raci brusc, iar temperaturile nu vor depași 23 de grade in Transilvania sau 26 de grade in Banat și Crișana. Insa, pana pe 1 septembrie, valul de calura se va mai menține in unele zone, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la 35 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru intervalul 29 august -11 septembrieIn Banat, in prima parte a intervalului, temperaturile vor scadea treptat dar mult, astfel ca in perioada 1-6 septembrie, vremea va deveni racoroasa, cu 23-26 de grade ziua si 11-14 grade noaptea. In perioada 7-10 septembrie,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața, 17 august, doua coduri galbene, unul de canicula, valabil pentru sudul și vestul țarii, și altul de ploi torențiale, valabil pentru restul teritoriului. Pe Litoral și la București, vremea va fi astazi calduroasa toata ziua. Meteorologii…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au dat publicitații prognoza meteorologica valabila in intervalul 8-21 august pentru regiunea Maramureș. Potrivit ANM, la inceputul intervalului, valorile termice vor fi in scadere, astfel ca se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta…

- Vremea intra intr-un proces de racire, astfel ca in unele regiuni din țara temperaturile vor scadea pana la valori maxime de 29 de grade in Banat și Crișana și 24 de grade in Transilvania , anunța ANM . Romania scapa de canicula pentru urmatoarele doua saptamani. Regimul termic va deveni normal pentru…

- Administrața Naționala de Meteorologie (ANM) a lansat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea va fi, in general, normala pentru aceasta perioada a anului, anunța Administrața Naționala de Meteorologie in prognoza pentru perioada 8-21 august. Banat. Intervalul va debuta cu o vreme in racorire,…

- Dupa zilele caniculare, vremea intra intr-un proces de racire, astfel ca in unele regiuni din țara temperaturile vor scadea pana la valori maxime de 19 de grade in Banat și Crișana și 24 de grade Celsius in Transilvania. Valori termice ceva mai mari vor fi in Muntenia și Dobrogea. Sunt așteptate și…

- In perioada urmatoare, ANM anunța ca media valorilor termice va fi ușor mai mare decat cea obișnuita pentru aceasta perioada. Cu alte cuvinte, ne așteapta din nou zile caniculare, intrerupte de foarte puține ploi in anumite regiuni. Chiar daca sunt anunțate precipitații pe arii restranse, regimul pluviometric…

- Canicula va cuprinde intreaga tara pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu valori termice maxime ce vor ajunge usor la 38 de grade Celsius, in timp ce ploile vor fi foarte rare si se vor semnala doar pe arii restranse, arata datele Administrației Naționale de Meteorologie. In Banat, intervalul…

- Vremea continua sa se mentina calda, cu exceptia vestului tarii unde se va racori de joi, 9 iunie, insa furtunile violente lovesc in majoritatea regiunilor. Miercuri, 8 iunie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se va mentine in general frumoasa, cu valori termice peste mediile…