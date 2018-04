Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO ANM. Vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta data, dar va deveni in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales joi dupa-amiaza. Ploile vor avea si caracter…

- In urmatoarele doua saptamani vremea se va mentine calda, chiar mult prea calda fata de cum ar trebui sa fie in aceasta perioada. Temperaturile vor ajunge sa fie de 29-30 de grade Celsius, conform meteorologilor. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in perioada 23 aprilie…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci în urmatoarele zile, dupa aproape o saptamâna cu temperaturi peste media normala pentru aceasta perioada, fiind anunțate și ploi.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 25 grade Celsius și 12 grade Celsius. De asemenea,…

- PROGNOZA METEO. Potrivit ANM, vremea se va menține frumoasa si calda. Cerul va avea innorari temporare și, in special noaptea, vor fi mai ales averse, insotite și de descarcari electrice, in jumatatea de vest a teritoriului și pe arii restranse in rest. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10..12…

- Vremea va fi mai rece decât în mod obisnuit, în special pe durata noptilor, în urmatoarele doua saptamâni, în timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la

- Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele doua spatamani.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 februarie. Meteorologii spun ca vremea se încalzește în urmatoarele doua saptamâni. Prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 februarie în Banat Meteorologii…

- Cei care așteapta cu nerabdare venirea primaverii vor sa știe cum va fi vremea din prognoza meteo pentru intervalul 12-25 februarie. In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor crește și vor ajunge chiar și la 7-8 grade Celsius in Banat și in Crișana. In mai multe zone ale țarii sunt anunțate,…