Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit meteorologilor valorile termice diurne vor avea tendinta de crestere pana in jurul datei de 16 iunie. De asemenea, pe aproape tot parcursul intervalului, vor fi manifestari de instabilitate…

- VREMEA pana in 12 iunie: cum incepe vara 2022. Prognoza meteo pe regiuni, in urmatoarele doua saptamani Vremea se incalzește dupa 1 iunie, cu maxime de 29-30 de grade Celsius in Transilvania și Muntenia și chiar peste 30 de grade in Banat. Din a doua saptamana, temperaturile mai scad și vor fi ploi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru finalul lunii mai, respectiv primele zile ale lunii iunie pentru regiunea Maramureș. Potrivit meteorologilor, in majoritatea zilelor, regimul termic va fi apropiat de cel specific acestei perioade din an (respectiv…

- Temperaturile trec de 20 de grade Celsius in majoritatea regiunilor țarii și doar izolat vor mai fi ploi de scurta durata, au anunțat, luni, meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, care au transmis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Banat In primele doua zile de prognoza…

- In perioada 4 6 aprilie, in zona Dobrogei, tendinta temperaturii aerului va fi de crestere si se vor inregistra maxime cuprinse intre 8 si 18 grade, informeaza luni, 4 aprilie, Administratia Nationala de Meteologie ANM .Ulterior, vremea se va raci, astfel incat media maximelor va cobori spre 12 grade…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 28 martie – 10 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca vremea calda din perioada 28 martie – 1 aprilie se va caracteriza printr-o medie regionala a maximelor termice cuprinsa intre 17 si 20 de grade si a minimelor in crestere…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila in intervalul 21 martie – 3 aprilie 2022.Vremea se incalzește, iar valorile maxime vor ajunge pana la 18-19 grade in cele doua saptamani care vin.Vremea va fi mai rece decat in mod normal…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 21 martie - 03 aprilie, vremea se va incalzi considerabil, cu valori termice mai mari decat normalul perioadei, care vor urca pana la 19-20 de grade in unele regiuni.