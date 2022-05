Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi scăzute față de cele normale pentru această perioadă Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Temperaturile vor avea valori mai coborate decat cele normale pentru sfarsitul lunii mai. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile cresc in sudul tarii. Saptamana 23 – 30 mai Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile estice si sud-estice, dar si usor mai ridicate in cele sud-vestice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile sudice, iar in rest va fi in general apropiat de cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

