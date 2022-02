Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele patru saptamani, temperaturile vor fi normale sau se vor situa peste cele normale pentru aceasta perioada, in intreaga țara, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 21 februarie - 21 martie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa o luna ianuarie destul de geroasa, vremea s-a incalzit in februarie, iar aceasta tendința va continua, fiind semne clare ca primavara vine mai repede. In urmatoarele patru saptamani, temperaturile vor fi normale sau se vor situa peste cele normale pentru aceasta perioada, in intreaga țara, reiese…

- Vremea va fi destul de calda, in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi variabile, dar in general pozitive, iar in majoritatea regiunilor vor fi precipitatii moderate aproape zilnic, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 7-20 februarie 2022. In Banat,…

- VREMEA pana in 7 martie. Ce temperaturi vor fi la inceput de primavara. Prognoza meteo pe urmatoarele 4 saptamani Prima luna de primavara va aduce maxime de 12-13 grade Celsius, dar ploile vor fi puține. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe urmatoarele patru…

- ANM a anunțat, luni, ca vremea va fi schimbatoare, in cele mai multe regiuni, in perioada 31 ianuarie -13 februarie. Precipitatiile vor cadea in aproape toate zonele, zilnic, insa slab cantitativ, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. In Transilvania media temperaturilor maxime…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 27 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022. Meteorologii anunta ca prima zi a intervalului va debuta cu o medie a temperaturilor maxime apropiate de normal, in jurul a 6 grade, dupa care vremea va intra intr-un proces de incalzire…

- Meteorologii prognozeaza o vreme normala pentru perioada din calendar, in care valorile termice diurne si nocturne vor oscila de la un interval la altul, in timp ce precipitatiile, desi vor fi prezente pe arii extinse, vor avea caracter in general moderat, reiese din prognoza de specialitate, publicata…

- VREMEA de Craciun și Revelion: Temperaturi scazute in noaptea dintre ani. Prognoza meteo pe regiuni, in urmatoarele 2 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza de vreme pentru perioada 20 decembrie – 2 ianuarie in regiuni din țara. Daca, de Craciun, vremea va…