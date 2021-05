Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor fi sub cele normale in prima saptamana, apoi se va incalzi. Vor fi și precipitații in perioada 17 - 24 mai, apoi va ploua puțin. Meteorologii au emis, vineri, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani.…

- In perioada 3-4 mai temperaturile maxime vor fi de 16-19 grade Celsius, cu excepția sudului țarii, unde temperaturile vor fi mai mari. Apoi se mai incalzește și in restul țarii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Temperaturile medii vor fi ușor mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada de primavara, potrivit prognozei meteo pentru perioada 12 aprilie - 10 mai. In saptamana ce urmeaza Paștelui Ortodox valorile termice vor fi specifice inceputului de luna mai, arata Mediafax. 12 - 19 aprilie…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani, in perioada 5 aprilie – 3 mai 2021, incluzand și zilele de Paște. Potrivit estimarilor, temperaturile vor fi mai scazute decat cele specifice perioadei pana in 12 aprilie, iar ploile vor fi puține. In urmatoarele trei saptamani,…

- Cat mai dureaza vremea rea. Meteorologii au facut prognoza pentru urmatoarea perioada. Dupa inca cinci zile de ninsori și ploi, temperaturile cresc in toata țara pana la 16 grade. Vremea rece se va menține pana in 27 martie, in toata țara fiind estimate temperaturi de la -9 grade la -2 grade, ploi și…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 martie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca la inceputul primei saptamani valorile termice diurne vor fi in crestere treptata, astfel ca in perioada 3-5 martie vremea va fi calda, cu maxime medii de 14...16 grade, apoi se va raci…

- Meteorologii anunța temperaturi peste normalul perioadei pentru ziua de luni, 22 februarie 2021. Maximele se vor situa intre 3 si 16 grade, iar minimele intre -10 grade si 7 grade. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar cerul va fi senin. In Capitala, dupa-amiaza, temperatura maxima va fi in jurul…

- Vremea va fi calda pentru aceasta perioada, insa, doar pentru cateva zile. De la jumatatea saptamanii vremea se va raci semnificativ. Meteorologii au emis prognoza meteo. Prognoza meteo pentru perioada urmatoare Vremea va fi anormal de calda pentru luna februarie, insa, temperaturile vor scadea din…