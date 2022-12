Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a se bucura insa de zilele libere, turiștii care vin la munte sunt nevoiți sa indure mai intai aglomerația de pe DN1, Valea Prahovei.Polițiștii vor acționa in permanența in stațiunile turistice pentru fluidizarea circulației. Este recomandata rabdarea și atenția in trafic.Stațiunile de pe Valea…

- Vremea la inceput de iarna 2022: cateva zile cu temperaturi de primavara, ninsori puține. Prognoza meteo ANM pana in 19 decembrie Vor fi cateva zile cu temperaturi de primavara, in urmatoarele saptamani. Daca saptamana viitoare va mai ploua sau ninge la munte, apoi precipitațiile vor fi puține. Sunt…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de 13 grade, condiții de ceața. Prognoza meteo de weekend, 11-13 noiembrie Vremea se racește ușor in acest weekend in județul Alba. Vor fi maxime de 13 grade Celsius, in zonele joase și condiții de ceața, inclusiv la munte. Minimele vor varia intre zero…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 18 grade Celsius. Prognoza meteo de weekend, 4-6 noiembrie Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani. Vor fi temperaturi maxime de pana la 18 grade Celsius in zonele joase. In general, vremea va fi cu soare și nori. La munte, maximele…

- VREMEA in ALBA, 31 octombrie – 6 noiembrie: Maxime de 21 de grade; ploi și ninsori in weekend. Prognoza meteo pe localitați Saptamana va incepe cu o vreme calda pentru aceasta perioada, cu maxime de 19 – 21 de grade Celsius. Sunt anunțate șanse de ploaie incepand de vineri, iar in weekend, temperaturile…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 20 de grade. Prognoza meteo de weekend, 21-23 octombrie Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Vineri va fi inca racoros, insa sambata sunt anunțate maxime de pana la 20 de grade Celsius. Va fi vreme cu soare și nori. La munte,…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul a mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs.

- Vreme calda in aceasta saptamana, mai calda chiar decat ar fi normal pentru aceasta data, avand in vedere ca maximele vor ajunge la 29-30 de grade Celsius.Azi va fi destul de cald la nivelul intregii țari, un pic mai cald decat ar fi normal in aceasta perioada, insa din pacate, vremea va fi instabila.…