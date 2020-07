Prognoza meteo pentru sfârșit de săptămână Sambata, se anunța instabilitate atmosferica pe parcursul intregii zi. Soarele rasare la ora 05:55. Vreme va fi in general racoroasa fața de ziua precedenta, iar aversele ce vor cadea pe arii extinse, vor fi abundente, depașind local 15-20 l/mp, iar izolat 30-40 l/mp. Se vor inregistra frecvente fenomene electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Soarele apune la ora 21:14. Valorile maxime nu vor depași 21 de grade. Duminica, instabilitatea se menține. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

