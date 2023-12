Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo, 3 decembrie 2023:Temperaturile vor scadea considerabil și va ploua in majoritatea țarii, cerul va avea innorari temporare si vor fi precipitati The post Prognoza meteo, 3 decembrie 2023:Temperaturile vor scadea considerabil și va ploua in majoritatea țarii first appeared on Partener…

- Prognoza meteo pentru 24 noiembrie 2023, vremea este foarte rece in aproape toata țara pe parcursul zilei de vineri, nu vor lipsi precipitațiile. Se vor inregistra ploi iar vantul va sufla puternic in Carpații Orientali, la altitudini mari, unde rafalele vor depași 80 – 90 km/h, iar in rest va bate…

- Prognoza meteo pentru 19 noiembrie 2023,vremea se va menține vantoasa in sud-estul țarii. Astfel in cursul zilei in sudul Moldovei, jumatatea estica The post Prognoza meteo pentru 19 noiembrie 2023 first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo pentru 8 noiembrie, vreme ploioasa și rece, cerul va avea innorari si va ploua, in nordul, in centrul tarii, la munte, local in sud si est si izolat in vest. La munte, la altitudini in general de peste 1500 m, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Izolat cantitatile…

- Prognoza meteo pentru 7 noiembrie 2023, in general vremea va fi calda, cerul va fi variabil, dar se va innora treptat si va ploua in jumatatea nord-vestica a tarii si pe arii restranse in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in zona montana inalta. Mai ales spre sfarsitul intervalului…

- Prognoza meteo pentru astazi valorile termice vor scadea ușor, cerul va avea innorari temporare și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și izolat in celelalte zone. Targoviște: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 58%, Vant: 14 km/h Vor fi mai ales averse,…

- Prognoza meteo pentru vineri, 13 octombrie 2023, soarele iși va face simțita prezența pe cer. Cerul o sa se mențina variabil, cu unele innorari temporare pe parcursul zilei. Exista șansa de ploi slabe și posibil descarcari electrice, pe arii restranse in nordul, nord-estul și centrul țarii și in zonele…

- Prognoza meteo 5 octombrie 2023, temperaturile maxime se vor incadra intre 19 și 27 de grade, iar cele minime intre 2…3 grade in depresiuni și 16 grade pe litoral. The post Prognoza meteo 5 octombrie 2023 first appeared on Partener TV .